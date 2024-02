INCIDENTE STRADALE MORTALE

(e.l.) ______

Questo pomeriggio sulla statale Maglie-Leuca, nei pressi di Lucugnano, c‘è stato un incidente mortale.

La vittima è Matteo De Masi, 35 anni, di Specchia, parrucchiere.

Guidava una moto di grossa cilindrata che, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un furgone Fiat Ducato.

L‘impatto è stato violento, è morto sul colpo, senza che gli infermieri del 118 accorsi sul posto potessero fare qualcosa.

Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare dinamica e cause di quanto accaduto.

Tante le manifestazioni di solidarietà e partecipazione al lutto della famiglia da tutta la comunità di Specchia, sindaco in testa, e dai colleghi del hegoziodi Tricase dove Matteo lavorava.

