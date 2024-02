UNA PARTITA EPICA / FOCUS

(Rdl) ______ Patrick Chinazaekpere Dorgu è un calciatore danese, difensore del Lecce.

Nato a Copenaghen in Danimarca il 26 ottobre 2004 (età 19 anni), da genitori emigrati dalla Nigeria, è un prodotto del settore giovanile del Nordsjælland. Prelevato dal Lecce nel luglio 2022, è stato aggregato alla squadra Under-19, con cui ha vinto il campionato Primavera.

Promosso in prima squadra, ha debuttato il 13 agosto 2023 nell’incontro di Coppa Italia vinto per 1-0 in casa con Como. Una settimana più tardi ha esordito in Serie A, nella partita vinta in casa per 2-1 contro la Lazio.

Il 2 febbraio 2024 segnato il suo primo gol con la maglia del Lecce, nella partita casalinga vinta per 3-2 contro la Fiorentina. ______

Category: Sport