IN PISTA GRIDA, SUSSURRI E SILENZI

di Graziano De Tuglie ______

E’ l’associazione ambientalista Italia Nostra a riaccendere i fari sul progetto di mega ampliamento della pista Porsche nell’Arneo a cavallo tra il territorio di Nardò e quello di Porto Cesareo; la Sezione Sud-Salento di Italia Nostra e il comitato Custodi dell’Arneo hanno presentato istanza al Tar di Bari per ottenere la sospensione della Delibera della Regione Puglia con cui si dava via libera all’Accordo di Programma proposto dalla Ntc-Porsche per il faraonico ampliamento degli impianti del centro di sperimentazione e ricerca automobilistico.

Italia Nostra e il comitato Custodi dell’Arneo hanno convocato, nell’Open Space di Lecce per martedì 6 febbraio alle 10,30 una conferenza stampa per illustrare l’iniziativa davanti alla giustizia amministrativa. Nell’annunciare la conferenza si rimarca la forte preoccupazione che suscita tale intervento che avrà pesanti ripercussioni sulle aree interessate che sono ricomprese nella Zona Speciale di Conservazione “Palude del Conte e Dune di Punta Prosciutto”. Zona che registra la presenza di habitat prioritario 6220 nella zona di sub-steppa e dell’habitat 9340 “foreste quercus-ilex”, foreste di lecccio che sono quasi del tutto scomparsi nel Salento

Gli ambientalisti di queste associazioni perseguono nel loro atteggiamento critico nei confronti delle intenzioni della casa automobilistica tedesca che, all’inizio del procedimento, aveva visto le remore di altre organizzazzioni naturalistiche, o pseudo tali, poi lentamente riposizionatesi in atteggiamenti possibilisti senza che ci fosse alcuna modifica sostanziale al progetto iniziale. Italia Nostra, fedele alla propria linea di difesa coerente del territorio, continua ad invocare la necessità di concrete correzioni specie per quanto riguarda le opere di compensazione del danno naturale che giudica ampiamente insufficienti. Ma l’associazione ambientalista non è a priori contraria al totale dell’intervento ed infatti nella sua nota integrale di cui si riporta un importante stralcio afferma:

“Tutto ciò non significa che si è contrari all’ammodernamento dell’impianto della Porsche, ma al progetto tal quale e alla procedura di deroga sulla salvaguardia dell’habitat adottata dalla Regione Puglia, in quanto – sostiene l’associazione con il segretario della giunta Marcello Seclì e il presidente Mario Fiorella- mancherebbero i presupposti necessari giacché l’intervento potrebbe realizzarsi senza intaccare la vegetazione protetta e con minore consumo di suolo, argomentazioni che abbiamo illustrato nell’audizione della Regione Puglia evidenziando la mancanza di un adeguato esame delle localizzazioni alternative. Tale carenza costituisce un presupposto fondamentale in caso di accertato pregiudizio degli habitat”.

A margine delle nuove iniziative dei coerenti ambientalisti di lungo corso stupisce il silenzio delle forze sociali del comune di Nardò, cui appartine la larga maggioranza delle aree interessate dal mega ampliamento. La dialettica sociale e partecipativa di Nardò sembra definitivamente uccisa da una asfissiante cappa di conformismo e acquiescenza derivante da una gestione amministrativa del Municipio monocorde . E questo in una città che insorse, 45 anni addietro, contro la lottizzazione di Portoselvaggio portando all’istituzione del primo parco Regionale pugliese.

Tensione già notevolmente affievolita nel 1985 quando fece passare sotto silenzio la lottizzazione di Torre Inserraglio che nessun beneficio ha portato al tessuto socio economico del comune più popoloso dopo il capoluogo provinciale ma che ha lautamente ricompensato immobiliaristi ed affini.



