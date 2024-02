(e.l.) ______ Paura nella notte a Monteroni, dove, per cause ancora da accertare, è scoppiato un incendio in un appartamento delle case popolari di via Archita da Taranto e da là si è rapidamente propagato all’intera palazzina.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno messo in salvo le persone che si erano rifugiate sui balconi e spento le fiamme.

Non ci sono feriti.

Ingenti i danni.

Gli appartamenti superiori sono stati inagibili.

Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare le cause del rogo.

Category: Cronaca