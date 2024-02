DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 7 FEBBRAIO 2024

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 7 febbraio 2024.

San Riccardo.

Auguri di buon onomastico a chi porta questa nome.

Auguri di buon compleanno al comandante della polizia municipale di Melendugno, Antonio Nahi, che oggi compie 66 anni.

Ad Acquarica del Capo la nostra amica Tiziana Cicolella compie 52 anni: affettuosi auguri!

Ne compie 62, a Gioia del Colle, la nostra amica poetessa Mimma Faliero: buon compleanno!

E tanti auguri al nostro amico Maurizio Casole, che oggi a Taviano fa 50 anni!

La struttura mitica del periodo di Carnevale, iniziato quest’anno a fine gennaio, che rimanda a simili festeggiamenti nelle antiche religioni persiana, greca e romana, affiora nelle ‘battaglie’, o rievocazioni di battaglie, che si tengono un po’ ovunque. Se le maschere sono, in fondo, emblema di morte, in un senso del tragico che si cela dietro l’ apparente allegria, in queste battaglie si combatte contro il diavolo, il demonio, in maniera apparente, o celato sotto le spoglie di un cattivo signore medioevale.

L’intero periodo del Carnevale 2024 va dal 28 gennaio (la cosiddetta domenica di Settuagesima circa settanta giorni prima la domenica di Pasqua) e si concluderà il 13 febbraio (il Martedì Grasso).

Come oggi, nel 1990, il Comitato Centrale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica accetta di cedere il monopolio del potere: è l’ inizio della fine dell’ Urss.

Proverbio salentino: NNA FIATA TE FACI NCUDINE E L’AUTRA MARTIEDDHU

Una volta ti fai incudine ed un’altra martello.

Nella vita bisogna sapersi adeguare alle situazioni, non si può sempre essere attivo, fallico, o come dicono gli orientali yang, a volte bisogna essere accogliente, passivo, yin.

Category: Costume e società