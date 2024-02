CARLO FORMIGONI ULTIMO ATTO

VADA A SANREMO / PRONTI VIA E…

di Elena Vada ______ Cari amici di leccecronaca.it , stiamo per assistere al Festival di Sanremo 2024. È la 74esima edizione. Sul palco dell’Ariston Amadeus, per la quinta (forse ultima) volta, dirige e conduce la manifestazione canora. Co-conduttore Marco Mengoni cantante, vincitore della scorsa edizione del festival. I cantanti sono, in ordine di apparizione: Clara, Sangiovanni,Fiorella Mannoia, La […]