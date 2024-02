VADA A SANREMO / PRONTI VIA E…

di Elena Vada ______

Cari amici di leccecronaca.it , stiamo per assistere al Festival di Sanremo 2024.

È la 74esima edizione. Sul palco dell’Ariston Amadeus, per la quinta (forse ultima) volta, dirige e conduce la manifestazione canora.

Co-conduttore Marco Mengoni cantante, vincitore della scorsa edizione del festival.

I cantanti sono, in ordine di apparizione:

Clara, Sangiovanni,Fiorella Mannoia, La Sad, Irama, Ghali, Negramaro, Annalisa, Mahmood, Diodato, Loredana Bertè, Geolier, Alessandra Amoroso, The Kolors, Angelina Mango, Il Volo, Big Mama Ricchi e Poveri, Emma, Nek e Renga, Mr Rain, Bnkr44, Gazzelle, Dargen D’Amico, Rose Villain, Santi Francesi, Fred De Palma, Maninni, Alfa, Il Tre.

La prima in gara è Clara, vincitrice di Sanremo Giovani (nella foto). Brava nel rompere il ghiaccio con la canzone Diamanti grezzi

Prova

superata.

Sangiovanni canta: Finiscimi

.

Nessuna particolare emozione. Tenero.

Fiorella Mannoia a piedi nudi canta Mariposa, (farfalla) manifesto per le donne.

Fa ballare l’Ariston e canta in maniera impeccabile come sempre. Ovazione per lei a fine esibizione. Per un testo impegnato sulla condizione della donna ha scelto un vestito leggero e sinuoso, latinamente danzante (e molto vicino a “Dolcenera” di Fabrizio De André…).

Il pubblico l’accompagna battendo le mani.

Arriva Ibrahimovic. L’ex attaccante del Milan e attuale dirigente del club rossonero torna all’Ariston dopo la sua presenza tre anni fa da co-conduttore per una serata. Ibra scherza: «Sono venuto a proteggerti dopo i casini che hai combinato lo scorso anno».

La Sad con Autodistruttivo

, la loro giovane età si vede tutta.

Portano sul palco dell’Ariston un tema estremamente delicato, troppo spesso considerato un tabù: il suicidio.

Non convincono molto.

Mengoni, vincitore dello scorso anno, ricanta Due vite.

È il turno di Irama con Tu no:

pezzo romantico e commovente.

Ghali ha uno dei pochi pezzi impegnati del Festival, Casa mia.

L’alieno che accompagna il rapper e che è venuto a scoprire il nostro mondo.

I Negramaro con Ricominciamo tutto.

Venti anni fa vennero eliminati, stasera i salentini vanno alla grande.

Annalisa a Sanremo per la sesta volta con Sinceramente

. Canzone che resta subito in testa, sicuro successo per le radio. Lei la canta alla grande. Motivo accattivante, divertente…

Amadeus poi presenta la mamma di Giovanbattista Cutolo, detto Giogiò, ucciso per difendere un amico da un sedicenne. Al giovane è stata conferita la medaglia al valore civile. Piangono i musicisti (lui era un musicista) dell’orchestra durante il commovente ricordo della madre.

“Si può morire per un motorino posteggiato male?” chiede Amadeus.

Siparietto di Mengoni, che arriva sul palco munito di tutti gli strumenti per prevenire eventuali emergenze al festival: scopa, materasso, eccetera

Mahmood si emoziona mentre canta Tutagold.

La canzone è bella.

Diodato canta Ti muovi

, ma il pezzo non è all’altezza di Fai rumore dell’ anno scorso. OK,

comunque.

Geolier porta Napoli sul palco conI p’ me, tup’ te,

una novità per Sanremo. Rap alla napoletana. Strano ma gradevole.

Loredano Bertè, regina del rock, con Pazza, è graffiante, intensa, scatenata, trasgressiva (ma come si è vestita?!) come al solito, come sempre. Ovazione del publico anche per lei.

Alessandra Amoroso canta Fino a qui

che ha un ritornello molto orecchiabile.

The Kolors con Un ragazzo unaragazza

sono già un tormentone. Stash e compagni non sbagliano con questo pezzo di Italodiscomusic…

Angelina Mango (figlia d’arte), canta e si muove bene facendo ballare l’Ariston con Lanoia

. DIVERTENTE. Davvero coinvolgente

Ecco i tre ragazzi del Volo che hanno optato per una svolta più popolare, lasciando da parte il gusto operistico. Capolavoro

è la loro proposta per questo Sanremo, una canzone che, ovviamente, mette in evidenza le loro doti canore.

Ed ecco la grinta di BigMama per il suo inno al body positivity, La rabbia non ti basta

. La commozione la coglie alla fine dell’esibizione.

I Ricchi e Poveri si presentano con un enorme fiocco rosso che li tiene insieme. La loro canzone Ma non tutta la vita inizia, con «Che confusione…» ricordando un loro vecchio motivo, poi spazio alla voglia di danzare. Angelo e Angela si divertono e il Teatro Ariston con loro. Anche Amadeus va a ballare tra il pubblico, alla fine Marco Mengoni li ringrazia per il loro contributo alla musica e… Ringraziamo pure noi!

Emma presenta Apnea. Le interessava portare, anche in questo contesto, una nuova versione di sé, ci è riuscita.

Arrivano Renga e Nek, che dopo avere girato l’Italia in tour, hanno deciso di fare tappa a Sanremo. Pazzo di te è la loro proposta. Insieme i due funzionano alla grande, la canzone, però, convince poco. Certo che sono proprio una bella coppia

Mr. Rain inizia Due altalene al piano, si alza per la parte rap. In scena due altalene vuote a simboleggiare l’assenza di chi non c’è più. Tenero ma melenso.

I Bnkr44 portano Governo punk, un brano leggero e scanzonato. Ci vuole anche questo.

Gazzelle: Tutto qui è una ballata abbastanza gradevole

Dargen D’Amico si presenta coperto da orsetti di cui non capisco il significato (sempre se ce l’ha) Onda alta è la canzone gradevole.

Rose Villain : Click Boom è un brano che mette in evidenza le doti canore dell’interprete. La canzone è da riascoltare.

Debutto per Maninni, all’anagrafe Alessio Mininni, sul palco del Teatro Ariston. Dopo la partecipazione alla scorsa edizione di Sanremo Giovani, il cantautore arriva alla kermesse con il brano Spettacolare. Bella presenza. Il fidanzatino ideale. Viso da bravo ragazzo. Da Chierichetto.

Dopo la partecipazione come ospite alla serata delle cover del Festival di Sanremo 2016, Fred De Palma torna sul palco del Teatro Ariston con il brano Il cielo non ci vuole.

Debutto sul palco del Teatro Ariston per i Santi Francesi. Dopo il successo del tormentone estivo La noia e aver conquistato un posto alla 74esima edizione con la partecipazione a Sanremo Giovani, Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese presentano L’amore in bocca.

Alfa canta Vai. Un’altra bella faccia da bravo ragazzo che infonde ottimismo: “Il cielo sarà il limite”.

Ultima esibizione Il tre. Cantano alternando rap e melodia. Le canzone Fragili. Non male.

CLASSIFICA dopo il voto della giuria dei giornalisti:

1. Bertè “Pazza”

2. Mango “La noia”

3. Annalisa “Sinceramente “

4. Diodato “Ti muovi”

5. Mamhood “Tuta gold”

Bella Ciao… era fuori gara, cantata in conferenza stampa e dedicata alla Premier Giorgia Meloni, mi è sembrata una cafonata.

Come ha sottinteso Fiorello, nel dopo Festival… “Aristonello”. ‘Viva Rai 2: Viva Sanremo!’

A domani…e vedremo che succede:

Arriveranno le mucche sul palco?

