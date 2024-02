DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 8 FEBBRAIO 2024

Buongiorno!

Oggi è giovedì 8 febbraio 2024.

San Girolamo.

Giovedì Grasso.

La struttura mitica del periodo di Carnevale rimanda a simili festeggiamenti nelle antiche religioni persiana, greca e romana, affiora nelle ‘battaglie’, o rievocazioni di battaglie, che si tengono un po’ ovunque. Se le maschere sono, in fondo, emblema di morte, in un senso del tragico che si cela dietro l’ apparente allegria, in queste battaglie si combatte contro il diavolo, il demonio, in maniera apparente, o celato sotto le spogli di un cattivo signore medioevale.

Oggi siamo già al Giovedì Grasso.

8 febbraio 1968. Cinquantasei anni fa, Usa ancora con le leggi razziali, e l’ avvio di un lento processo di rivendicazione dei diritti civili. Spesso stroncato con la violenza e la repressione. A Orangeburg, in Carolina del Sud, una dimostrazione contro la segregazione razziale, inscenata in una sala da bowling per soli bianchi, viene dissolta dalla polizia portando alla morte di tre studenti universitari.

Proverbio salentino: LU CCHIU TRISTU DENTE TE LU MULINU ROZZULA SEMPRE

Il peggior dente del mulino fa rumore sempre.

Cosi come l’ingranaggio rovinato rumoreggia sempre, allo stesso modo il peggior collaboratore trova sempre un motivo per lamentarsi.

Category: Costume e società