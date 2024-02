NOVITA’ EDITORIALI / RACCONTI DI MISTERO

di Raffaele Polo ______

Daniele Comberiati (nella foto) è professore associato di italianistica all’Université Paul-Valéry Montpellier 3, dove dirige il dipartimento di Studi Italiani. Si occupa di letteratura italiana della migrazione, postcolonialismo italiano, scritture di viaggio e poesia italiana del Novecento.

Letta così, la sua biografia dice ben poco: ma sorprende se ricercata dopo aver letto questo ‘Il diario delle mie sparizioni’ (Besa, 120 pagine, 15 euro) dove c’è un po’ di tutto del mondo fantastico che questo scrittore ama frequentare. Da Fredric Brown a H.G. Wells, passando poi per gli italiani che non hanno certamente trascurato questi solleticanti argomenti, ancor più presenti in Haruki Murakami…

Quanto valgono sei mesi della vostra vita e cosa sareste disposti a fare per non farveli portar via?

Come vi sentireste se, all’improvviso, nella vostra città, un certo numero di donne scomparisse senza che se ne sappia la ragione, per poi riapparire, altrettanto improvvisamente, senza avere memoria di quanto successo?

E ancora: che ne sarebbe della vostra identità se foste condannati a esistere un giorno sì e uno no?

Queste sono alcune delle incredibili circostanze in cui si muovono i personaggi dei racconti di Daniele Comberiati, in un mondo in cui, indipendentemente dal tempo e dallo spazio, l’assenza diventa più importante della presenza e il non esserci si fa portatore di un significato che apre a prospettive inedite e inquietanti.

Non solo fantascienza, insomma: ma, soprattutto, una acuta e introspettiva analisi su quei misteri quotidiani che ci circondano e dei quali neppure ci accorgiamo.

Category: Cultura, Libri