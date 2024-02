RAPINA VIOLENTA IN TABACCHERIA

(e.l.) ______ Ieri sera a Lecce c’è stata una rapina violenta alla tabaccheria di via Santa Maria dell’Idria, rione San Pio. All’orario di chiusura, un giovane a volto travisato e armato di coltello ha fatto irruzione nel locale, in quel momento vuoto e ha intimato al titolare di consegnargli i soldi in cassa. Ne è nata una collutazione, ma, malgrado la sua reazione, il rapinatore è riuscito ad impossessarsi del denaro, circa 6. 000 euro, ed è scappato, facendo perdere le proprie tracce.

Indagini della Questura (nella foto) in corso di svolgimento.

