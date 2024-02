GROSSO SEQUESTRO DI BENI MOBILI E IMMOBILI A PREGIUDICATO TARANTINO

(e.l.) ______ Questa mattina la Guardia di Finanza ha eseguito un provvedimento, emesso dal Tribunale di Lecce di confisca di prevenzione, di primo grado, di beni del valore stimato in circa 20. 000. 000 di euro, a carico di Michele Cicala, 44 anni, di Taranto.

Condannato, in via definitiva, per il reato di detenzione illegale di armi e gravato da numerosi altri precedenti, avrebbe conseguito significativi incrementi patrimoniali frutto dell’apparente reimpiego dei profitti illeciti, reinvestiti progressivamente in una serie di attività commerciali nel settore della ristorazione e del commercio di idrocarburi.

Tra i beni confiscati sono ricompresi un fabbricato, autovetture, polizze, compendi aziendali e quote di partecipazione al capitale di cinque imprese, nonché disponibilità finanziarie.

