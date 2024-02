LA DROGA ROVINA GIOVANI E FAMIGLIE

(e.l.) ______ Ancora la piaga sociale della droga, che continua a rovinare tanti nostri giovani e le loro famiglie, dietro la cronaca nera.

Questa notte i Carabinieri del Comando Stazione di Ruffano hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 32 anmi, accusato di maltrattamenti contro i genitori.

Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce ha disposto che fosse rinchiuso nel carcere di Borgo San Nicola.

Nella ricostruzione degli inquirenti, il giovane, con problemi di tossicodipendenza, da diversi anni maltrattava i ge‘ ’itori ai quali chiedeva soldi in continuazione. Al loro diniego di questa volta, ha dato in escandescenze, mettendo a soqquadro la casa, danneggiando masserizie e suppellettili, la porta dell’ingresso principale e l’auto del padre parcheggiata per strada.

L‘intervento dei militari ha scogiurato il peggio.

