IL PREPARTITA DI ROBERTO D’AVERSA

(Rdl) ______ “Andiamo a Bologna con la volontà di fare, come abbiamo sempre fatto, la prestazione e la speranza è quella di aggiungere anche il risultato” – ha detto questo pomeriggio al Via del Mare, prima della partenza per l’Emilia, l’allenatore del Lecce Roberto D’Aversa, che ha poi aggiunto: “Dovremo mettere volontà e determinazione per ottenere un risultato fuori casa: e spesso il risultato dipende dal miglioramento. Siamo una squadra che crea tanto, ma dobbiamo concretizzare quello che di buono costruiamo“.

Ed ha così concluso: “Il Bologna sta facendo un campionato importante, i rossoblù sono sesti e si sono rinforzati a gennaio. Dobbiamo essere bravi a giocare compatti, perché loro sono completi e ben allenati da Thiago Motta, che stimo molto”.

