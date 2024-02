DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 13 FEBBRAIO 2024

Buongiorno!

Oggi è martedì 13 febbraio 2024.

San Benigno.

Martedì grasso e ultimo giorno del Carnevale 2024.

Il giorno dopo, nella tradizione cattolica, si celebra il Mercoledì delle Ceneri che introduce al periodo della Quaresima.

Abbiamo visto ieri le origini della festa di San Valentino di domani.

Successivamente essa è emigrata in Inghilterra e da là in America, da dove è tornata a noi trasformata in una ricorrenza laica, in cui non ci si accontenta più come un tempo di scambiarsi bigliettini affettuosi e scherzosi, detti “valentini”, o un fiore, magari una delle prima margheritine di campo, ma è diventato d’ obbligo un regalo costoso, come accaduto per le altre festività, della mamma e del papà, promosse da pubblicitari e industrie per incrementare la produzione, insieme con gli sprechi e l’ avidità.

Due importanti processi vanno a sentenza come oggi, ventuno anni fa.

13 febbraio 2003. Il presidente del consiglio Silvio Berlusconi è prosciolto nell’inchiesta sui fondi neri Fininvest per sopravvenuta prescrizione del reato.

La Corte d’assise d’appello di Perugia deposita le motivazioni della sentenza di condanna a Giulio Andreotti, ritenuto l’ideatore dell’omicidio del giornalista ed editore Mino Pecorelli. Otto mesi dopo sarà poi assolto senza rinvio dalla Cassazione.

Proverbio salentino: SAI A DDU NASCI NNU SAI A DDU MUERI

Sai dove nasci non sai dove muori.

Della vita si conosce il passato, dove ci condurrà il futuro non è dato di saperlo.

