SECONDO CANDIDATO SINDACO A LECCE IL PRIMO SFIDANTE UFFICIALE DEL SINDACO USCENTE ALBERTO SICULELLA

La cittadinanza, oramai, vive da tempo un senso di insofferenza diffusa verso l’attuale Amministrazione che, nelle sue principali componenti, non ha saputo dare risposte adeguate alle sfide che vedono impegnata l’intera comunità. Non di meno, volgendo lo sguardo a destra, imbarazza come la politica rimanga confinata nelle segreterie e nei palazzi.Lo scenario attuale, impone a tutte le forze civiche, sociali, associative della città, un’attenta riflessione ed uno scatto di consapevolezza e coraggio. Come cittadini, professionisti ed associazioni, lavoriamo su temi, programmi, iniziative ed idee, per offrire a Lecce proposte concrete. È evidente che la città soffra l’assenza di idee innovative, partecipate, alternative.

Osserviamo un totale appiattimento del dibattito pubblico attorno al futuro della città.Sentiamo la necessità di dare voce e vita ad una visione di città ecoperformante, digitale, sostenibile, inclusiva, giusta, che promuova modelli di sviluppo economico e non resti succube di uno schema incentrato esclusivamente su un turismo subito e non governato. Abbiamo bisogno di interpreti, energie e strumenti nuovi, come nuovo deve essere un protagonismo politico diffuso e appassionato.MIND – Menti Indipendenti e ARIA – gruppo ecologista, sono due realtà che si sono configurate nel tempo come laboratori urbani di idee e progetti per la città.

Siamo pronti ad intraprendere un percorso politico come liste civiche, a sostegno di una candidatura che sia espressione di idee chiare, passione, ascolto e coraggio. Alberto Siculella è per noi la sintesi di un percorso, di una visione, a cui l’intera comunità può ispirarsi e a cui la città deve ambire, per scrollarsi di dosso luoghi comuni che ci vedono ancora troppo distanti dalla dimensione a cui dobbiamo aspirare.

