DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO 2024

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 14 febbraio 2024.

Santi Cirillo e Metodio.

Il nostro direttore editoriale Valerio Melcore festeggia il suo compleanno, affettuosi auguri.

E festa di San Valentino, di cui abbiamo ricordato nei giorni scorsi la storia e ieri la trasformazione consumistica.

E’ il mercoledì delle Ceneri. Ha inizio la Quaresima.

Con questa espressione si intende il mercoledì precedente la prima domenica di quaresima che, nelle chiese cattoliche di rito romano e in alcune comunità riformate, coincide con l’inizio stesso della Quaresima, ossia il primo giorno del periodo liturgico “forte” a carattere battesimale e penitenziale in preparazione della Pasqua cristiana.

In tale giornata, pertanto, tutti i cattolici dei vari riti latini sono tenuti a far penitenza e ad osservare il digiuno e l’astinenza dalle carni.

La parola “ceneri” richiama in modo specifico la funzione liturgica che caratterizza il primo giorno di quaresima, durante la quale il celebrante sparge un pizzico di cenere benedetta sul capo o sulla fronte dei fedeli per ricordare loro la caducità della vita terrena e per spronarli all’impegno penitenziale della Quaresima. Per questo il rito dell’imposizione delle ceneri prevede anche la pronuncia di una formula di ammonimento, scelta fra la tradizionale «Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai» o la più recente «Convertitevi e credete al Vangelo» (Mc 1,15), introdotta dalla riforma liturgica seguita al Concilio Vaticano II con riferimento all’inizio della predicazione di Gesù.

14 febbraio 1929. La Strage di San Valentino, il massacro compiuto a Chicago con cui gli uomini di Al Capone sterminarono la banda di Bugs Moran rivali negli affari mafiosi. In totale furono sette le persone assassinate.

14 febbraio 1945. Il bombardamento di Dresda, attuato da Regno Unito e Stati Uniti su obiettivi civili. È ricordato come uno degli eventi più tragici del conflitto. Il numero delle vittime non è stato mai accertato con precisione, molti furono letteralmente carbonizzati, le stime parlano di un numero fino a duecentomila morti.

Proverbio salentino: CI PIGGHIA E DAE A MPARAISU AE

Chi prende e dà in Paradiso va.

La vita è ben vissuta quando c’è equilibrio tra il donare e l’accettare.

Una massima sempre attuale, molto spesso nella società moderna l’avere ha la meglio sul dare, alle volte anche un piccolo gesto può fare la differenza. Sicuramente un’ottima base di partenza per un mondo migliore è comportarsi in maniera migliore. Doniamo di più, facciamolo tutti.

