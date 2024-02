“Giustizia Sociale e Pace”, CONVEGNO A ROMA MARTEDI 20 FEBBRAIO ALLE 17.30

VADA A SANREMO / OH ANGELINA! E PAPA’ SORRIDE DAL CIELO

di Elena Vada ______ Ieri sera il napoletano Geolier ha vinto la serata, ma è stato fortemente contestato. “Mi ha fatto male vedere le persone andare via – ha dichiarato Amadeus, in conferenza stampa -. Mi è capitato di vedere la mia squadra perdere ma non sono mai andato via. È una forma di rispetto”. Non c’è “un complotto anti-napoletano”, aggiungiamo […]