OGGI, SAN VALENTINO / ”Una persona felice fa bene al mondo”

di Maria Pia Romano ______

In questo tempo veloce, in cui siamo avvezzi a esibire i sorrisi sui social e ci siamo disabituati alla bellezza della nostra sfera privata e segreta, per San Valentino invoco un sobrio inno all’amore per la vita, in tutte le sue forme, più che la condivisione ostentata dei baci.

“Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi”, diceva Frida Kahlo. E io sento vere queste parole oggi più che mai: che diventino augurio trepidante, monito accorato, speranza nascente.

Da buon Acquario, da sempre fuggo dalle ricorrenze imposte dal calendario e cerco angoli di pace lontano dal clamore della consuetudine, quest’anno in particolare. Che sia la benvenuta la Festa degli Innamorati, giacché l’amore fa bene ai cuori di ogni età! E che si ami davvero ogni cosa: ogni creatura vivente, ogni istante di sole, ogni angolo di natura che diventa rifugio e luogo dell’anima.

Gustiamo il cioccolato perché fa bene all’umore, in ogni stagione. Non solo il 14 febbraio. Anzi, devo ammettere che, essendo cattolica, nel giorno delle Sacre Ceneri eviterò il cioccolato e mangerò altro, quello che conta è la disposizione mentale allo stupore e all’amore verso gli altri e le cose. Che non si inventa, non piove dall’alto: si ricerca, giorno per giorno, imparando la lezione silenziosa dell’amore, che è slancio e pazienza insieme.

Inutile accanirsi verso un oggetto d’amore: ritengo molto più edificante imparare ad amarsi, naturalmente, in mondo da diventare persone felici. Una persona felice fa bene al mondo.

Non è semplice amarsi, forse è la cosa più difficile del mondo.

Scegliere di ascoltare il proprio respiro, le proprie inclinazioni, seguire i propri desideri, ovunque portino, non è banale: ci vuole coraggio per essere felici e innamorati. Solo questo coraggio dà un senso ai passi.

Siate innamorati, nel giorno di San Valentino e in ogni altro giorno. Siate tristi quando ne avete voglia, non vi nascondente mai. Siate autentici, perché la schiettezza rende i baci un atto d’amore e non un semplice incontro di labbra.

Con gli occhi aperti sul mondo, abbiate qualcuno o qualcosa di cui prendervi cura.

Questo è l’amore: la cura verso il mondo, il dare prima che il ricevere. Del nostro dare siamo padroni, quello che riceviamo non possiamo saperlo e dovremmo imparare a non misurarlo.

Smettete di cercare la perfezione, che non esiste su questa Terra.

E abbracciate, finalmente, le vostre tenere, irresistibili fragilità, perché vi rendono unici.

Buon San Valentino a chi ama la Vita! ______

CREDITS: nella foto di copertina, Frida Kahlo, “Frieda e Diego Rivera”, olio su tela, 1931, San Francisco, Museum of Modern Art. ______

Maria Pia Romano, giornalista e scrittrice.

La ringraziamo per aver accettato l’invito di leccecronaca.it a regalare ai nostri amici e lettori una sua riflessione per la ricorrenza odierna.

Category: Costume e società, Cultura