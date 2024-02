EVENTO A PISIGNANO DOMENICA 18

di Raffaele Polo ______

La chiesa Mater Domini di Pisignano è ancora protagonista del meritorio connubio tra cultura e religione che, grazie all’iniziativa di Carmen Mancarella, sta sensibilizzando gli amanti delle perle del nostro Salento e li sta indirizzando verso questo poco conosciuto esempio di un barocco originale e di ottima fattura, sublimato nell’altare maggiore che si offre in tutta la sua opulenza agli occhi dei fedeli.

Ma non c’è solo l’altare: l’edificio ha bisogno di cure e restauri, che gli sono state negate per tanto tempo. E, proprio per questo, l’iniziativa della giornalista leccese tende a raccogliere consensi e offerte, con la presentazione di avvenimenti e incontri culturali di spessore.

Domenica 18 febbraio, alle 18.30 , con la presenza di Monsignor Michele Seccia, arcivescovo di Lecce, è previsto l’intervento di Giuseppe Afrune che racconta la sua affascinante esperienza come artista apprezzato da Giovanni Paolo II. É, poi, prevista la presentazione del libro di Dora Elia e Carmen Mancarella intitolato ‘Le orme di Giovanni Paolo II nel Salento’, con il commento di Andrea Rosato.

Tra gli interventi programmati, quello dei sindaci di Specchia (Laura Remigi) e Vernole (Mauro De Carlo) oltre a quello di don Angelo Rizzo, parroco di Pisignano.

Ma il momento dedicato alla musica, prevede un vero e proprio evento: è, infatti, il Coro Ars Nova (nella foto) ad eseguire la Messa dell’Incoronazione di Mozart che la direttrice del coro, professoressa Dolores Mancarella, presenta in questa speciale occasione, in onore di Sua Eccellenza il Vescovo.

Non sono brani facilmente riscontrabili nei consueti concerti religiosi, soprattutto per l’impegno che il Coro, con i suoi solisti e con l’impeccabile accompagnamento al pianoforte del maestro Matteo Cisternino, offre agli amanti della musica e di quelle particolari atmosfere che rendono impagabili ed uniche le sensazioni di una celebrazione di tal fatta.

Appuntamento dalle 18,30 a Pisignano, nella Chiesa Mater Domini.

