IL LECCE A TORINO CONTRO IL TORO

(Rdl) _______ Sintesi delle dichiarazioni dei due allenatori nella consueta conferenza stampa della vigilia nelle rispettive sedi.

Ivan Juric:

“Per far felici i tifosi del Toro serve l’Europa.

La mia sensazione è che ogni partita sia complicata a suo modo. Nessun avversario però è proibitivo, affrontiamo ogni partita con lo spirito giusto. Negli ultimi mesi solo la Salernitana mi ha lasciato l’amaro in bocca, dovevamo fare meglio contro una squadra in difficoltà. Nelle altre partite abbiamo fatto un ottimo calcio e tanti punti, dobbiamo continuare così”.

Roberto D’Aversa:

“Il pensiero è sempre quello di andare a fare risultato. E’ necessario mettere da parte la gara di Bologna, anche se dobbiamo tenerla sempre in mente. A Torino sarò necessario dare il 100%,, sia sotto l’aspetto fisico, sia per la determinazione: affrontiamo una formazione che ha la miglior terza difesa del campionato, una squadra molto fisica,e ci aspetterà una battaglia.

Esiste una costante, cioè quella che non reagiamo bene rispetto a determinate situazioni. Penso ad esempio alla gara contro il Genoa, dove abbiamo subito la rete nel momento di nostro dominio, o alla gara di Bologna dove abbiamo perso una rete a freddo. Sono problematiche che non attengono all’aspetto fisico, ma è un aspetto psicologico. L’età media della squadra è bassa, e si può migliorare nell’aspetto delle letture del momento della gara”.

