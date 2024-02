CONFERMATO STOP PESCA COZZE

(gdt) _______ La Corte Costituzionale (nella foto) ha respinto il ricorso del Governo contro la legge regionale Pugliese che stabilisce il fermo triennale della pesca delle cozze.

Questa legge della regione Puglia impone il divieto di pesca delle cozze per favorire un periodo di riproduzione della particolare risorsa ittica fortemente compromessa, a limite della estinzione della specie nei mari che lambiscono le coste pugliesi; la disposizione non impedisce il consumo dei mitili a patto che sia tracciabile la provenienza da altri territori non prospicienti la Puglia.

La legge pugliese, approvata il 28 marzo 2023, all’origine parlava di “mare territoriale della Puglia” dizione contro cui ricorreva l’Avvocatura dello Stato, per mandato della Presidenza del Consiglio, eccependo che le regioni non sono proprietarie del mare che bagna le loro coste esistendo, invece, una “sovranità dello Stato” che governa su quanto circonda le “coste continentali ed insulari della Repubblica”.

La Corte Costituzionale ha confermato la legge regionale con la modifica di “spazio marittimo prospiciente la costa regionale” invece di “mare territoriale della Puglia”.

In conclusione nei mari prospicienti la costa pugliese le cozze non potranno essere pescate fino a tutto il 2025; i pescatori saranno indennizzati come previsto nella norma regionale.

