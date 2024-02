DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 16 FEBBRAIO 2024

Buongiorno!

Oggi è venerdì 16 febbraio 2024.

Santa Giuliana.

Auguri a tutte le nostre amiche e alle nostre lettrici che portano questo nome.

Auguri a Pierluigi Quarta, attore della Compagnia Scena Muta, che a Monteroni di Lecce compie 21 anni.

Da questa sera siamo in Luna Nuova.

Questa fase è un momento di passaggio e grande trasformazione, caratterizzato da una forte energia rinnovatrice.

Ad esempio, chi digiuna in luna nuova, previene molte malattie poiché il corpo ha una maggiore capacità di disintossicarsi; è il giorno più propizio per liberarsi dalle cattive abitudini; alberi malati, dopo la potatura (che deve avvenire in luna calante), possono guarire.

Lo stesso tipo di energie della luna nuova si possono ritrovare nella donna nei giorni di flusso mestruale: sono giorni di rilascio di energie e trasformazione, in cui l’energia fisica e quella mentale sono al minimo, affiorano le emozioni e l’estrema sensibilità che caratterizza questi giorni può rendere il mondo esterno troppo pesante da affrontare.

Un’ altra nostra amica ci ripropone una sua passione casalinga.

La lavanda è il deodorante più indicato per gli armadi, non solo per il suo buon profumo, ma anche per la sua azione antitarme. Se avete piante di lavanda coglietene (alla mattina presto o alla sera) i fiori prima che inizino a sfiorire, meglio anzi all’inizio della fioritura. Fatene dei mazzetti e poneteli ad asciugare all’ombra ed a testa in giù. Una volta essiccati, metteteli (solo la spiga) in sacchetti di garza o tela non troppo fitta affinché le trame favoriscano la fuoriuscita di tutto il profumo. Poneteli poi nei cassetti e negli armadi, ricordando che di tanto in tanto andranno manipolati per rinnovarne l’aroma.

Se non le avete, piantatele, e nell’ attesa che crescano, andate in erboristeria.

Proverbio salentino: LI DIFETTI TE LA ZITA SE MUCCIANU CU LA DOTE

I difetti della sposa si coprono con la dote.

Quindi, come il marito passa sopra i difetti della donna che ha sposato perché ricca, così nella vita, tante volte si fa finta di non vedere le storture e le ingiustizie in virtù del proprio tornaconto.

