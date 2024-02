FATTI LAVORI ALL’AEROPORTO, MA COLLEGAMENTI ANCORA CRITICI

(gdt) _______ Con una cerimonia inaugurale si è celebrato il completamento di una serie di interventi strutturali che hanno interessato l’Aeroporto del Salento a Brindisi.

Importanti lavori hanno aumentato la dotazione infrastrutturale dei dispositivi di controllo e segnalazione durante le fasi di decollo e di atterraggio implementando nuovi e più avanzati strumenti di sicurezza ad ausilio dei piloti. E’ stata anche sviluppata un’integrazione con il porto consentendo l’aumento dell’air-draft (altezza delle navi dall’acqua) del naviglio che incrocia nelle acque in cui gli aerei iniziano le manovre prima del decollo o dell’atterraggio.

A questi importanti lavori infrastrutturali interni all’area aeroportuale non corrispondono interventi a favore dei collegamenti del territorio, rimane utopia una linea ferroviaria che funga da metropolitana di superficie portando i passeggeri sulla linea di volo come accade già da due lustri a Bari; rimane scarsa la frequenza della navetta da Lecce; manca un numero adeguato di parcheggi per gli accompagnatori dei passeggeri (ancora modo prevalente per raggiungere l’aeroporto).

Anche il sistema viario di accesso dovrebbe essere risitemato con una maggiore linearità dei percorsi e con la totale sostituzione dei cartelli indicatori molti dei quali sono illeggibili negli orari serali e notturni e, in qualche caso, sono confusionari per danneggiamenti più o meno fortuiti

Category: Cronaca