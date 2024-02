IL LECCE SUBISCE ANCORA

(Rdl) _______

Il Toro vuole andare in Europa, il Lecce vuole restare in serie A.

Juric sceglie: Milinkovic Savic – Djidji, Lovato, Masina – Bellanova, Vlasic, Ricci, Ilic, Lazaro – Pellegri, Zapata. D’Aversa: Falcone – Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu – Blin, Ramadani, Rafia – Almqvist, Piccoli, Oudin.

A Torino il cielo è coperto, ma non piove, la temperatura è fresca, ma non fa freddo.

Arbitra il signor Giovanni Ayroldi di Molfetta.

Spettacolare presenza di tifosi giallorossi, in almeno 2.000 sugli spalti dello stadio Olimpico.

La prima vera occasione della partita al 13‘, quando Milinkovic in uscita non trattiene la palla, ne approfitta Piccoli indirizzandola verso la porta, ma prima che entri salva Masina.

Per la seconda, questa a favore dei padroni di casa, bisognerà aspettare il 42′, quando una conclusione di Vlasic dalla distanza viene deviata a lato da Falcone.

Ttuto qui il primo tempo.

Al 50′ Toro in vantaggio. Bellanova dal linite carica il destro e la mette nell’angolino da posizione defilata. 1 ‐ 0.

Al 58′ tentativo di Ramadani da fuori area, Milinkovic blocca in due tempi.

Cominciano i cambi da ambo le parti.

Cercano di reagire gli ospiti: disattenzione difesiva dei padroni di casa, Kaba tutto solo tenta il tiro che finisce sull’esterno della rete.

Poi secondo giallo per Pongracic per un fallo che, sapendo di essere ammonito, poteva e doveva risparmiarsi, e il Lecce rimane in dieci.

Falcone, su colpo di testa di Sanabria, in tuffo toglie la palla dalla rete e tiene a galla i Giallorossi. Perpoco.

Fra gli altri, entra pure Krstovic. Dieci al termine, ma il Toro raddoppia e chiude la partita. Zapata anticipa tutti di corsa e soprende Falcone sul secondo palo. 2 – 0.

Una prestazione debole, timorosa, e con sempre gli stessi errori e con gli stessi equivoci, spiegano un‘ alttra sconfitta fantozziana.

