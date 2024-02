(e.l.) _______

La Questura di Lecce (nella foto) ha notificato cinque DASPO agli autori degli scontri avvenuti in occasione della gara Lecce – Bologna lo scorso 3 dicembre e li ha denunciati a piede libero per travisamento, porto di oggetti atti ad offendere, in occasioni di manifestazioni sportive, danneggiamento aggravato, e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Category: Cronaca