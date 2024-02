LA PIAGA DELLA DROGA CHE CONTINUA A ROVINARE TANTI GIOVANI E LE LORO FAMIGLIE. ARRESTATI IERI ALTRI DUE PRESUNTI SPACCIATORI

(e.l.) _______ I Carabinieri della Stazione di Poggiardo hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 27 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Controllato in quanto in affidamento in prova ai servizi sociali, è stato trovato in possesso in casa sua di cinquanta grammi di cocaina, due bilancini di precisione, materiale utile per il confezionamento delle dosi e di quasi 7.000 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento di spaccio.

Altra operazione quella condotta dai Carabinieri della Compagnia di Maglie (nella foto), in cui, durante uno specifico servizio, hanno proceduto al controllo di un giovane del luogo che, alla loro vista, aveva assunto un comportamento particolarmente agitato. I militari quindi hanno proceduto a perquisizione personale e domiciliare, trovandolo in possesso di cinquanta grammi di cocaina, di materiale utile per il confezionamento delle dosi e di 1.900 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce ha disposto per tutti e due gli arrestati, dei quali non sono state rese note le generalità, i domiciliari.

