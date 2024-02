ANZIANO MORTO IN INCIDENTE STRADALE

(e.l.) _______ Un anziano di 86 anni è morto in un tragico incidente stradale verificatosi ieri sera sulla provinciale fra Sava e Maruggio (nella foto). Per cause ancora da accertare, la Fiat Panda che guidava si è scontrata frontalmente con una Ford Mondeo.

L‘impatto gli è stato fatale. E‘ morto sul colpo, schiacciato dalle lamiere dell’auto. L‘altro automobilista invece ha riportato solo ferite leggere.

Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare l‘ esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

Category: Cronaca