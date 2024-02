ANCORA UN COMMISSARIO PER IL MOSTRO

(gdt) _______ Il destino di acciaierie d’Italia, ex Ilva, sembra virare decisamente verso il commissariamento.

Lo hanno dichiarato congiuntamente il ministro per le attività produttive Adolfo Urso e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. La travagliata vicenda della vendita dell’azienda agli indiani di Arcelor Mittal sembra chiusa definitivamente dopo mesi di contrasti tra il Governo Italiano e il gruppo industriale straniero. Fonti solitamente bene informate indicano come molto probabile Commissario l’ingegnere Giancarlo Quaranta, originario di Nardò, manager di lunga e provata esperienza internazionale in campo metallurgico. _______

