AL CAVALLINO BIANCO DI GALATINA LA IX EDIZIONE DEL GRAN PREMIO NAZIONALE DEL TEATRO AMATORIALE

(Rdl) ______ Sarà la città di Galatina ad ospitare l’edizione 2023/2024 del Gran Premio del Teatro Amatoriale della F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori).

Il Gran Premio è promosso da Fita Nazionale e organizzato da FITA Puglia e dalla Compagnia Theatrum, con la compartecipazione della Città di Galatina e con il Patrocinio della Regione Puglia, PACT – Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia, Provincia di Lecce – Salento d’Amare e dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Galatina.

L’iniziativa, presentata giovedì 8 febbraio alle ore 19.00 nelle sale di Palazzo della Cultura di via Cafaro, a Galatina, vedrà protagoniste da febbraio a giugno 2024 quattordici compagnie provenienti da altrettante regioni vincitrici delle selezioni svoltesi nel 2023: Campania, Marche, Calabria, Lazio, Liguria, Umbria, Abruzzo, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Toscana, Puglia, Emilia-Romagna e Lombardia.

La sfida si svolgerà sul palcoscenico del Teatro Cavallino Bianco di Galatina, dove una giuria tecnica premierà il miglior spettacolo FITA per lanno 2024. Verrà assegnato, da una giuria popolare, anche un premio allo spettacolo più gradito dal pubblico. La premiazione è prevista per sabato 22 giugno.

“La FITA dimostra un continuo fermento con la 9^ edizione del Gran Premio del Teatro Amatoriale. Appena a settembre 2023 si è conclusa l’ottava edizione svoltasi a Forlì, che siamo già in Puglia a Galatina per ripartire con 14 spettacoli presso il teatro Cavallino Bianco. Un plauso alla Presidente Regionale Anna Maria Carella, a Raffaele Margiotta che con l’associazione Theatrum curerà tutta l’organizzazione ed al Comune di Galatina che patrocina l’evento. Il teatro amatoriale FITA è più vivo che mai!” Pasquale Manfredi, Segretario Generale F.I.T.A. “Il Gran Premio del Teatro Amatoriale Italiano nel 2024 concluderà il suo lungo ed entusiasmante percorso in Puglia, nella città di Galatina. Vi giunge grazie alle numerose compagnie teatrali FITA che in ogni regione dItalia hanno partecipato ai concorsi regionali, confrontandosi tra loro, sottoponendosi al giudizio del pubblico e delle commissioni artistiche, ma soprattutto mostrando ancora una volta lalto livello artistico che riescono a raggiungere grazie alla loro grande passione per il Teatro.

È, dunque, solo lepilogo di un avvincente concorso che vuol rendere merito allattivismo del nostro Teatro in tutto il territorio nazionale, dimostrando come tale nobile ed immortale arte vive e si diffonde anche grazie alle nostre compagnie.Questanno sarà ospitato in Puglia nella città di Galatina, dove il Comitato Regionale Fita, con la sua sapiente guida della Presidente Anna Maria Carella, ha saputo coinvolgere le Istituzioni locali ed i privati. Grazie al Comune di Galatina, alla Compagnia Teatrale THEATRUM e alle compagnie FITA partecipanti: sarà anche questa unedizione da ricordare e da portare come ulteriore esempio di quanto il nostro teatro contribuisca alla valorizzazione del territorio e alla promozione della tradizione culturale ed artistica della nostra nazione.” Carmelo Pace, Presidente Nazionale F.I.T.A.Il calendario degli spettacoli al Teatro Cavallino Bianco di Galatina, ore 21.00Sabato 17 Febbraio – Campania – Caino si è fatto prete A.C.I.S. IL SIPARIO

Sabato 24 Febbraio – Marche – Il gioco dellepidemia COMPAGNIA LA BARCACCIA

Sabato 2 Marzo – Calabria – Decimo Come foglie dacanto COMPAGNIA CarMa

Sabato 9 Marzo – Lazio – A tempesta IL BERRETTO A SONAGLI

Sabato 6 Aprile – Liguria – Le modiste del 43 COMPAGNIA LA CORTE

Sabato 13 Aprile – Umbria – Il morto sta bene in salute COMPAGNIA TEATRALE ARCA

Sabato 20 Aprile – Abruzzo – Parenti serpenti AMICI DELLA RIBALTA

Sabato 27 Aprile – Veneto – Trappola per un uomo solo COMPAGNIA DELLORSO Sabato 4 Maggio – Friuli V.G. – Nei panni di Ciranò TEATRO ESTRAGONESabato 11 Maggio – Sicilia – A vilanza COMPAGNIA REDICUORE

Sabato 18 Maggio – Toscana – “Terzo piano interno 4 COMPAGNIA UNICORNO

Sabato 1 Giugno – Puglia – Riccardo III ARTEMISIA TEATRO

Sabato 8 Giugno – Emilia-Romagna – Serata omicidio COMPAGNIA TEATRANDA

Domenica 16 Giugno – Lombardia – Venere in pelliccia BARONI RAMPANTI

Sabato 22 Giugno (ore 20:00) – Premiazione

Category: Cultura, Eventi