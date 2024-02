LA RIFORMA DEI GIOCHI: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Il tema è abbastanza scottante già da molti mesi, ma adesso sembra che il decreto legislativo del Governo abbia messo nero su bianco il progetto di riforma che riguarda in particolar modo i giochi a distanza. L’obiettivo si pone, da un lato, di tutelare la salute del cittadino, dall’altro di non danneggiare il settore che da sempre rappresenta un introito importante per le casse dello Stato.

Questo significa impegnarsi affinché il mercato italiano sia competitivo quanto quello estero, perché in caso contrario le aziende del settore potrebbero essere più propense ad investire altrove.

La riforma dei giochi online stabilisce in primis che la durata massima della concessione non deve superare i 9 anni, fatta eccezione per alcune particolari condizioni che saranno chiarite in seguito. In questo arco di tempo ogni operatore potrà ottenere al massimo 5 concessioni. Ci sarà poi un versamento iniziale da parte del concessionario al quale seguirà l’adempimento di un canone annuale pari al 3% del margine netto.

Chi partecipa alla gara per ottenere la concessione deve avere però dei requisiti specifici e tra questi anche l’intento di investire nel contrasto al gioco illegale. Sarà chiamato, infatti, ad utilizzare lo 0,2% dei suoi ricavi netti per realizzare campagne informative sull’importanza del gioco responsabile, al fine di promuovere comportamenti di gioco responsabile e prevenire sia l’eccessiva partecipazione che la promozione della scelta di siti autorizzati e regolamentati, incoraggiando i giocatori a partecipare solo a piattaforme legali e sicure.

In questo schema rientra anche l’istituzione di una Consulta permanente dei giochi pubblici, che avrà il compito di tracciare le attività del gioco, anche quello illegale, per valutare gli effetti che esso ha sulla salute del cittadino. Non mancheranno le sanzioni per chi propone il gioco illegale e la pubblicazione dei siti illeciti sul sito dell’Agenzia delle Dogane e del Monopoli.

Al riguardo, negli ultimi anni non sono mancate le iniziative tese a rendere l’utente più consapevole al fine di optare scelte mirate indirizzandolo su piattaforme legali. Per quanto riguarda i casino online, ad esempio, queste scelte includono criteri specifici da considerare prima di giocare. Questi includono, in primo luogo, la verifica che il casino disponga dell’autorizzazione ADM, un elemento chiave che ne attesta la legalità. È altresì importante controllare l’assenza del portale dalla blacklist dell’Agenzia dei Monopoli, un elenco che comprende i siti non autorizzati e pertanto illegali. In aggiunta, è essenziale assicurarsi che il sito offra metodi di pagamento sicuri, utilizzando protocolli di sicurezza all’avanguardia, come la crittografia SSL, per tutelare le transazioni finanziarie degli utenti.

Insomma, la situazione pur rimanendo ancora complessa sembra volgere in una direzione univoca, che però ha un duplice obiettivo: tutelare la salute del cittadino e quella dello Stato.

Category: Costume e società, Sport