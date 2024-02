ANZIANO CICLISTA TRAVOLTO, TRAGEDIA SULLA SP62

(f.f.)_______

Una giornata funestata dalla tragedia si è consumata oggi lungo la strada provinciale 62, nel tratto compreso tra Poggiardo e Minervino di Lecce. Un anziano di 79 anni, identificato come S.B.S., ha perso la vita in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto poco prima delle 16 del pomeriggio.Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano viaggiava in bicicletta lungo la provinciale quando è entrato in collisione con una Ford Focus guidata da un uomo di 40 anni, originario di Cutrofiano.

L’impatto è stato fatale per l’anziano, che è deceduto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati.I soccorsi del personale medico del 118 sono stati tempestivi, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare la vita della vittima. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Minervino per i rilievi del caso.

Attualmente, l’esatta dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine, ma le autorità stanno effettuando accertamenti alcolemici e tossicologici sul conducente dell’auto coinvolta, come previsto dalla legge.

La comunità locale è colpita da questa tragedia, e si susseguono gli appelli affinché vengano adottate misure per garantire una maggiore sicurezza stradale nella zona.

Category: Cronaca