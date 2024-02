GIAMPIETRO LIONETTI NUOVO QUESTORE DI BRINDISI

(Rdl) ______ Si è insediato questa mattina il nuovo questore di Brindisi. Si tratta di Giampietro Lionetti (nella foto), 55 anni, di Cirò Marina, provincia di Crotone, già dirigente della Digos a Venezia, Torino e Roma. “Se io sono qui è perché ho avuto un’esperienza importante sotto il profilo dell’ordine pubblico e dell’antiterrorismo” – ha detto nella conferenza stampa di presentazione.

Come è noto in provincia di Brindisi ci sarà il prossimo G7, il forum intergovernativo composto dai sette maggiori Stati economicamente avanzati del pianeta, in programma dal 13 al 15 giugno.

Category: Cronaca