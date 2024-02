IN VIAGGIO NEL SALENTO: 5 DESTINAZIONI DA SOGNO

Con le sue spiagge mozzafiato, i borghi storici incantevoli e una cucina ricca di sapori mediterranei, non stupisce che il Salento sia una delle mete più ambite per una vacanza da sogno nel sud Italia. Partiamo alla scoperta di cinque destinazioni imperdibili che cattureranno il tuo cuore e ti regaleranno esperienze indimenticabili.

1. Porto Selvaggio

Immersa in un vasto parco naturale che si affaccia sulla costa occidentale, la baia di Porto Selvaggio rappresenta una tappa imprescindibile in ogni viaggio nel Salento. Una volta giunti, ci si trova di fronte a una scogliera e a un fondale sassoso, anziché di sabbia, ma il panorama mozzafiato e le acque turchesi della piccola baia non mancheranno di incantare.

È possibile ammirare il paesaggio circostante o tuffarsi nelle limpide acque (prestando attenzione alla profondità!). Per chi è in cerca di avventura, consigliamo di seguire il sentiero che si inerpica sulla sinistra della spiaggia, conducendo fino a Torre dell’Alto, antica fortezza aragonese ora sede del museo di biologia marina. Un’esperienza indimenticabile per chi desidera esplorare la storia e la bellezza naturale di questa affascinante località salentina.

2. Torre dell’Orso

La spiaggia delle Due Sorelle, incastonata come una gemma nella Baia di Torre dell’Orso, nei pressi di Melendugno, regala un altro straordinario spettacolo da non perdere. Con quasi un chilometro di spiaggia finissima, mare cristallino, dolci dune sullo sfondo e una rigogliosa pineta che offre riparo all’ombra durante le ore più calde, questa baia è un vero paradiso.

Dominata dalla storica Torre dell’Orso, risalente al Cinquecento e in parte diroccata, la baia offre uno scenario mozzafiato. A pochi passi dalla riva, emergono dalle acque i due imponenti faraglioni che danno il nome alla spiaggia: le due Sorelle, così chiamate in base a un’antica leggenda.

3. Punta della Suina

Ribattezzata i “Caraibi dello Ionio”, questa spiaggia dal nome evocativo appare come un autentico miraggio dopo una passeggiata tra gli alberi della pineta circostante, uno dei polmoni verdi più vasti del Salento. Una volta raggiunta, la vista è sorprendente: due insenature gemelle con fondali bassi e sabbia chiara creano una sorta di piscina naturale, spiegando perfettamente il soprannome della spiaggia.

La zona offre sia una parte attrezzata con lettini e ombrelloni, sia uno spazio libero per coloro che preferiscono godersi la natura senza rinunce. Dalla terrazza di roccia che si protende nel mare, è possibile ammirare tramonti incredibilmente romantici, rendendo questa spiaggia un luogo indimenticabile per chiunque abbia la fortuna di visitarla.

4. Punta Prosciutto

Il nostro viaggio alla scoperta delle spiagge più affascinanti del Salento prosegue con la magnifica Punta Prosciutto, situata nel comune di Porto Cesareo, nella provincia di Lecce. Qui ti accoglieranno ampie distese di sabbia bianchissima, un’acqua cristallina che riflette le sfumature del cielo e splendide dune adornate da una lussureggiante vegetazione.

Ma le meraviglie di Punta Prosciutto non finiscono qui. A poche bracciate dalla riva si estendono fondali rocciosi, ideali per immersioni che sembrano provenire direttamente dai tropici. In questa spiaggia dal nome curioso, situata al confine nord della regione salentina, troverai tutto ciò di cui hai bisogno per un’esperienza balneare indimenticabile.

5. Grotta della Poesia

Così rinominata in riferimento alla leggenda di una bellissima principessa che si rinfrescava qui, mentre poeti accorrevano per ammirarla e dedicarle versi, in realtà il nome di questa grotta, situata a 20 km da Otranto, ha origini diverse: in greco, significa “sorgente d’acqua dolce”, poiché in passato una sorgente fluiva al suo interno.

Oggi, sebbene riempita dall’acqua marina, la Grotta della Poesia offre uno spettacolo senza pari. Puoi raggiungerla nuotando o in barca attraverso uno stretto canale, oppure puoi osare e lanciarti direttamente dalle rocce per un tuffo emozionante.

In conclusione, e tenendo in considerazione la scelta dell’alloggio, bisogna dire che spesso si considera la posizione, e la zona di Torre dell’Orso emerge come una meta preferita per molti. La sua vicinanza sia a Lecce che a Otranto la rende strategicamente posizionata, e la presenza di diversi villaggi turistici come per esempio il The Village Salento la rende comoda sia per le famiglie sia per coloro che desiderano essere vicini al mare, anche perché si potrà accedere al famoso lido I Caraibi del Salento ubicato proprio in posizione frontale ai famosi faraglioni “le due sorelle” di Torre dell’Orso.

In ogni caso, con le sue spiagge mozzafiato, i borghi storici incantevoli e una cucina ricca di sapori mediterranei, il Salento si conferma come una delle mete più ambite per una vacanza da sogno nel sud Italia. Le cinque destinazioni descritte – Porto Selvaggio, Torre dell’Orso, Punta della Suina, Punta Prosciutto e Grotta della Poesia – offrono esperienze uniche e indimenticabili, catturando il cuore di chiunque abbia la fortuna di visitarle.

