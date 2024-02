UNA TELEFONATA DEPRIME LA VITA

(g.p.) ______ Poi dice che uno è depresso… “Da mesi i cittadini di Depressa (Tricase) per poter fare una semplice chiamata sono costretti a uscire per strada, salire sul terrazzo o andare in giardino. L’assenza del segnale di telefonia isola un’intera comunità con notevoli disagi per tutti i cittadini di ogni età, come studenti e lavoratori, e per le attività commerciali”. In una nota mandata in redazione, lo denuncia l’on. Andrea Caroppo, di Forza Italia, che, fatta una verifica sul posto, preannuncia un’interrogazione al Ministero delle Attività produttive.

Category: Costume e società, Cronaca, Politica