“A Gaza i bambini stanno morendo di fame, è inaccettabile“. APPELLO PER AIUTARLI

Ciao a tutti, sono Eliana Fanelli vivo a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto.

Ciò che avviene nella Striscia di Gaza ormai è sotto gli occhi di tutti. Si muore sotto i bombardamenti incessanti e chi sopravvive muore per la fame. I bambini stanno morendo di fame e questo è inaccettabile. Attualmente gli aiuti delle organizzazioni vengono bloccati e quel poco che è presente nella Striscia di Gaza viene venduto a prezzi stratosferici, purtroppo anche in guerra si specula.

Con Malath abbiamo iniziato a scriverci utilizzando Messenger, il traduttore di Google mi ha molto aiutato.

Mi ha raccontato la sua storia e quello che stanno vivendo in questo momento, della mancanza di denaro, dei prezzi arrivati alle stelle e di come i bambini stiano soffrendo.

Le ho chiesto come avrei potuto inviarle del denaro. Non è stato semplice: Malath e la sua famiglia non hanno un conto corrente, tramite il conto corrente le ho mandato un bonifico,.

Vista l’urgenza il giorno dopo le ho mandato dei soldi con Money Gram; non ha potuto prendere i soldi perché arrivati in dollari, Moneygram non effettua il cambio e i soldi mi sono tornati indietro cosi come è accaduto per il bonifico. Utilizzando Paypal sono riuscita ad inviarle denaro.

Ho così pensato di realizzare una raccolta fondi su Gofundme. Non sono legata a partiti politici o associazioni, sono una “persona”, i fondi arriveranno sul mio conto corrente e io provvederò ad inviarli direttamente a Malath tramite le modalità che lei mi indicherà.

Dalla pagina del giornalista Motaz Azaiza riporto quanto segue a testimonianza: “Mia moglie ha appena dato alla luce nostro figlio, Ali, e volevo portarle un dono di riconoscenza. Ho passato cinque giorni a cercare carne nel nord di Gaza e un po’ di riso. Gli ingredienti che vedete in questa foto mi sono costati 70$ per la carne e 25$ per il riso. Questo tipo di cibo è diventato regalo di lusso per i nostri cari” il palestinese Hamza Abu Toha del Nord di Gaza”.

Grazie a tutti

Eliana Fanelli

https://www.gofundme.com/f/salviamo-i-bambini-di-gaza-aiutiamoli-a-vivere?utm_campaign=p_cp%20share-sheet&utm_medium=copy_link_all&utm_source=customer&fbclid=IwAR0GPl3hnt4VCArRZMEykNeNWlp2sv2OX7IU1_210kYLzon2r-a7yXLJEKY

