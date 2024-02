ADDIO A ILIO

(e.l.) _______ Ieri sera sulla provinciale fra San Donaci e Tuturano c‘è stato un tragico incidente stradale. Il bilancio è di un morto e un ferito.

La vittima è, detto Ilio, 20 anni, di San Pietro Vernotico.

Guidava una Fiat Grande Punto che, per cause ancora da accertare, è uscita dalla carreggiata e si è schiantata violentemente nelle campagne circostanti, ribaltadosi più volte.

Lui è morto sul colpo.

La ragazza che viaggiava con lui è stata portata all‘ospedale Perrino di Brindisi dove si trova ricoverata in gravi condizioni.

Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare dinamica e cause di quanto accaduto.

Tanti messaggi social di condivisione del lutto, affetto, incredulità e sgomento da parte di amici, conoscenti, compaesani.

Category: Cronaca