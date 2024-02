(e.l.) ______ Brillante operazione antidroga, ieri, degli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Lecce, che, in flagranza di reato, hanno arrestato Matteo Basso, 23 anni, di Porto Cesareo, trovato in possesso di quattrocentotrenta grammi di cocaina, di centonovantotto grammi di marijuana, di materiale per confezionamento delle dosi, e di contanti (nella foto).

I poliziotti, individuato il luogo dello spaccio, hanno quindi fermato il giovane, che dapprima ha tentato di occultare degli involucri di sostanza stupefacente sotto la lingua e poi ha opposto una violenta resisteuza agli agenti intervenuti, ferendone uno al volto.

Ora deve quindi rispondere anche di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

