CHIUSO LOCALE PER ORDINE PUBBLICO

(e.l.) _______ Ieri 23 febbraio 2024, gli agenti della Questura di Lecce (nella foto) hanno notificato al gestore del “New Paolone – zio Franco”, bar paninoteca di via Ascanio Grandi,di un esercizio pubblico di Lecce, il decreto di sospensione per quindici giorni della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande.

L’attività commerciale già nell’agosto 2017 e poi nel novembre 2019 era stata destinataria di analoghi provvedimenti perché risultato abitualmente frequentato da persone con precedenti penali e di polizia.

Da ultimo, l’altra notte gli agenti della Sezione Volanti nei pressi del locale hanno arrestato, per spaccio di sostanze stupefacenti, un giovane di 21 anni, di Campi Salentina, trovato in possesso di trecentocinquantacinque grammi di hashish.

Category: Cronaca