DIARIO DEL GIORNO / SABATO 24 FEBBRAIO 2024

Buongiorno!

Oggi è sabato 24 febbraio 2024.

San Sergio.

Buon onomastico a tutti i nostri amici e a tutti i nostri lettori che portano questo nome..

A Lecce l’editore Stefano Donno compie 49 anni: auguri!

A Trepuzzi il nostro amico Achille Scardia compie 47 anni: buon compleanno!

Da questo pomeriggio siamo in Luna Piena.

In questa fase, la Luna si trova dietro la Terra; uomini, animali, piante percepiscono chiaramente una forza che corrisponde al cambiamento di direzione degli impulsi della luna da crescente a calante. E’ un momento di massima potenzialità dell’energia vitale.

I sonnambuli si muovono nel sonno, le ferite sanguinano di più, si registra un aumento di incidenti e violenza, nascono più bambini.

In giardino, le erbe medicinali colte in luna piena sprigionano maggiori forze, gli alberi ora potati potrebbero morire, la concimazione è più efficace.

Lo stesso tipo di energie della luna piena si ritrova nella fase dell’ovulazione: fertilità, pienezza di energia, sia fisica, sia emotiva.

24 febbraio 2003. Muore a Roma Alberto Sordi. Vivrà per sempre nei suoi film, in cui ha raccontato e fissato in maniera ineguagliabile il carattere degli Italiani, nelle modificazioni epocali sopravvenute in questi ultimi decenni.

Proverbio salentino: QUANDU CAPPI ALLA CARGIULA ETE SULU PE LA NGULA

Quando capiti in gabbia è solo per l’ingordigia.

Così come l’animaletto cade prigioniero nella gabbietta all’interno della quale viene messo del cibo che funge da esca, allo stesso modo l’uomo cade in trappola perché gli vengono prospettato facili guadagni.

Tutte le truffe si basano su questo semplice principio.

Dal furfante che ci vende un Rolex per una somma che è di gran lunga inferiore al suo valore, per poi scoprire successivamente che è un falso che non vale nulla, alla banca che ci invita a comprare titoli che di lì a poco ci faranno guadagnare un sacco di soldi, per poi accorgersi di essere stati truffati, e che i risparmi di una vita si sono così volatilizzati.

