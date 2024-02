DUE ARRESTI PER FURTO

(e.l.) ______

Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Operativo del Comando Compagnia di Lecce hanno arrestato Alessandro Rollo 26 anni, ritenuto il responsabile di numerosi furti. Si trova ora ai domiciliari, come disposto dall’ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale di Lecce, su richiesta della Procura della Repubblica.

Il presunto ladro (nel frame ripreso da una telecamera di videosorveglianza) in più occasioni, dopo essersi introdotto in aree condominiali, si sarebbe impossessato degli sportelli in alluminio posti a chiusura dei contatori del gas. In un caso avrebbe inoltre asportato numerosi infissi in alluminio e tutta la rubinetteria montata nei bagni insistenti presso una piscina comunale.

L’ordinanza scaturisce dalle indagini condotte dai militari dell’Arma a seguito delle numerose

segnalazioni ricevute in ordine al reato contestato, fenomeno registrato nel periodo ottobre –

novembre 2023 sia capoluogo salentino, sia a Cavallino, Lequile e Galatina.



Ancora, questa notte i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Campi Salentina hanno

arrestato in flagranza di reato un giovane di 34 anni ritenuto responsabile di un furto all’interno

di un negozio di articoli casalinghi. Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce ha disposto i domiciliari.

Category: Cronaca