“Nel calcio nulla è impossibile”. LA VIGILIA DI SPERANZA DI ROBERTO D’AVERSA

(Rdl) ______ Roberto D’Aversa oggi in conferenza stampa. Il Lecce ospita la capolista Inter al Via del Mare domenica 25 febbraio alle 18.00.

“Nel 2024 loro hanno sempre vinto, subendo poco. Ragionando su questi numeri sembra impossibile ottenere un risultato positivo, ma nel calcio nulla è impossibile.

Giochiamo in casa davanti al nostro pubblico, dove abbiamo ottenuto 19 punti. Le squadre che lottano per salvarsi qualche colpo contro le big possono farlo. Scenderemo in campo, e con la spinta dei nostri tifosi, cercheremo di dare il massimo sotto l’aspetto dell’intensità.

Non è vero che non abbiamo nulla da perdere. Sulla carta è una gara proibitiva, ma dobbiamo giocare dando il massimo e poi vedere come andranno le cose. Dobbiamo affrontare la partita di domani come se fosse la più importante del nostro campionato: vincendo avvicineremmo sensibilmente la salvezza, e non avremo nulla da recriminare alla fine”.

