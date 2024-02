NOVITA’ DISCOGRAFICHE / “Lentiggini” DI CORTESE

Il nuovo brano del cantautore pugliese prodotto da Molla dal 23 febbraio su tutte le piattaforme digitali e in radio

“Che pianeta sei?

Senza terra, acqua

Senza gravità”

Indaco Records/Needa Records Italy presentano “Lentiggini”, nuovo singolo del cantautore pugliese Cortese disponibile dal ieri su tutte le piattaforme digitali (distribuzione Virgin Music Group) e in radio.

ASCOLTA IL BRANO: https://ingrv.es/lentiggini-5ba-v

l brano parla di un amore logorato e ormai in dirittura d’arrivo, del momento in cui si prende coscienza della fine e l’ultima scena è quella di lei che esausta fa una doccia prima di andar via come se niente fosse con un sorriso di plastica perché “la vita in fondo va avanti lo stesso” e lui a pezzi dietro quella porta che si è appena chiusa in maniera definitiva.

“Un’ultima lacrima in un bar di provincia a notte fonda e ciò che resta è un ricordo distorto delle sue lentiggini, un dettaglio di bellezza che disegna sul volto di lei costellazioni di sogni e coordinate di sguardi di lui.” – Cortese.

Si tratta della canzone più rock all’interno della produzione più recente di Cortese. Un ritmo uptempo e un sound particolarmente “suonato” con batteria, basso, chitarre e gli immancabili synth, tratti distintivi questi ultimi delle scelte di produzione degli ultimi anni del cantautore nella sua collaborazione col producer Molla.

CREDITS

Testo e musica: Cortese

Produzione e batteria: Molla

Chitarre acustiche e voce: Cortese

Chitarre elettriche: Bittordo

Basso, mix e master: Alex Grasso @Fourwalls Studio di Giovinazzo

Copertina: Emanuele D’Amico

Fotografie: Federica Signorile

Label: Indaco Records & Needa Records Italy

Distribuzione: Virgin Music Group

CHI È CORTESE?

27 Settembre 1985 Gallipoli

Nato e cresciuto in Salento col mare nel naso, bellissimi tramonti negli occhi e qualche strumento sempre a portata di mano, viziato dalla bellezza. Forse per questo soffro di una sorta di voyeurismo creativo che mi spinge ad osservare il mondo, trovarne e raccontarne il bello anche dove e quando sembrerebbe non essercene.



Michele Cortese, in arte “Cortese”, cantautore salentino classe 1985. Vincitore nel 2008 della prima edizione italiana di X-Factor con la vocal band Aram Quartet. Nel 2015 ha vinto il “Festival internazionale della canzone di Viña del Mar” in Cile, è stato co-coach della prima edizione cilena del talent-show

televisivo The Voice, ha all’attivo significative esperienze artistiche all’estero in giro per i più importanti palcoscenici d’America Latina. Dal 2008 ha pubblicato otto lavori discografici. È voce protagonista di “Mogol racconta Mogol”, uno storytelling in cui Mogol racconta i propri successi. Nel 2020 decide di usare solo il suo cognome come nome artistico. Nel 2021 pubblica il disco “Amore e Gloria”. L’8 aprile 2022 per l’etichetta Visory Indie pubblica il singolo Blues Bar, primo tassello di un nuovo percorso discografico che porta alla pubblicazione dell’ep “Cuorialcolici” a Dicembre 2022 e al “Cuorialcolici Tour”. Le sue più recenti pubblicazioni sono i singoli “L’estate del 2003” (Giugno 2023), “Ipermetropia” (Settembre 2023), “Nazca” (Dicembre 2023).

Da Gennaio 2024 torna sui palchi con un nuovo spettacolo per un nuovo tour in cui presenta in anteprima live anche brani di prossima uscita discografica. La sua musica è una caccia al tesoro alla ricerca di bellezza, poesia e leggerezza.





Category: Cultura