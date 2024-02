SCOPERTO IMPIANTO ABUSIVO DI GASOLIO

(e.l.) ______ Nei giorni scorsi i nilitari della Guardia di Finanza della Compagnia Gallipoli hanno scoperto un distributore abusivo di carburante per autotrazione, utilizzato per il rifornimento di mezzi aziendali e privati.

Le verifiche eseguite hanno così consentito di individuare e sequestrare quasi 2.000 litri di gasolio per autotrazione, serbatoi utilizzati per lo stoccaggio, e un impianto di erogazione completo di elettropompa di adduzione con contatore volumetrico e pistola erogate.

Il distributore (nella foto), completamente sconosciuto al Fisco ed istituito in assenza delle prescritte autorizzazioni comunali e del necessario certificato di prevenzione incendi, si trovava in un locale posto in zona residenziale, confinante con civili abitazioni limitrofe, ed è risultato peraltro non conforme alla normativa prevista in materia di sicurezza pubblica.

L’imprenditore proprietario dell’impianto è stato denunciato a piede libero.

Category: Cronaca