A LECCE PIOVE SUL BAGNATO, POI GRANDINA

(Rdl) ______ Roberto D’Aversa sceglie Falcone – Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo – Ramadani, Blin, Rafia – Almqvist, Piccoli, Sansone. Simone Inzaghi Audero – Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto – Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco – Lautaro Martinez, Sanchez.

L’Inter, intraprendente e volitiva, prova subito a fare la partita. Primo cartellino giallo della gara per Ramadani, strattonata in mezzo al campo ai danni di Bisseck.

Il Lecce prova a difendersi con ordine e poi piano piano a spingersi in avanti.

A Lecce piove da due giorni e sul Lecce piove sul bagnato. Lautaro anticipa Touba su un lancio filtrante che buca la difesa e la mette dentro. 15′. 0-1.

La reazione dei padroni di casa c’è solo nelle intenzioni, niente di concreto. Gli ospiti controllano e creano altre due grosse occasioni. Se ci mettiamo il fatto che il signor Doveri fischia o non fischia sempre a senso unico, che te lo dico a fare a favore dell’Inter, facendo imbestialire i tifosi giallorossi, la partita sembra già segnata.

Al 32′ il primo tiro in porta dei padroni di casa, anche se il mancino di Gallo da posizione defilata finisce a lato.

Il finale di tempo fa registrare iniziative degli ospiti, con corner rimasti senza esito e due tiri sventati da Falcone.

Si riparte in ritardo a causa del cambio dell’arbitro. Doveri rimane negli spogliatoi per un problema fisico e lascia il fischietto a Baroni.

Si ricomincia con un’azione prolungata del Lecce, Gallo crossa in area dalla sinistra, Blin sbuca dalle retrovie e in tuffo colpisce di testa, palla alta sopra la traversa.

Segue una conclusione improvvisa di Dimarco dal limite, Falcone con i pugni devia a lato.

Altre azioni incisive degli ospiti, che poi raddoppiano. Lautaro imbuca per Sanchez, il cileno dal fondo alza la testa e serve al centro Frattesi che, indisturbato, di piatto sotto porta devia la palla in rete. 54′. 0-2.

E a segire triplicano. In contropiede Frattesi scatta sulla destra e serve al centro Lautaro che di piatto colpisce di prima e manda la palla in rete. 56′. 0-3.

D’Aversa fa tre cambi, ma il Lecce sembra non capirci più nulla, è un pugile suonato che alle corde, remissivo, prende pugni a ripetizione.

Calcio d’angolo a giro di Dimarco, De Vrij stacca di testa e infila Falcone. 67′. 0-4.

Almqvist dal fondo serve al centro per Piccoli, stop e conclusione di prima, blocca Audero.

Due salvataggi di Falcone, su altre azioni dell’ Inter che non smette di attaccare.

Finisce senza recupero.

Quando perdi per 4 a 0 c‘è poco da commentare. C‘è solo da pensare subito alla prossima, a Frosinone, ma bisogna immediatamente invertire la rotta presa verso il declino, per non affondare in serie B.

