DAI DOMICILIARI AL CARCERE

(e.l.) ______ Ieri i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia di Taranto hanno arrestato un giovane di 23 anni, di Taranto, del quale non sono state rese note le geralità, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, con le accse di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Si trova ora nel carcere della città (nella foto), come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica.

Nel corso dei normali controlli effettuati alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, i Carabinieri hanno controllato anche lui.

Durante l’accertamento presso la sua abitazione hanno sentito un forte odore di sostanza stupefacente.

Per questo motivo, i militari hanno proceduto ad una perquisizione, rinvenendo sul tavolo della cucina, un involucro di carta da forno contenente dieci grammo di hashish.

Poi nel soggiorno è stata trovata la scatola di un cellulare, ma il ragazzo, per evitare che ne fosse controllato il contenuto, l’ha strappato dalle mani del Carabiniere, lanciandola fuori dalla finestra.

Immediatamente bloccato, è andato in escandescenze, iniziando ad urlare e aizzando il proprio cane contro i militari. L’animale, pur di proteggere il suo padrone, si è avventato sullo stivale di uno dei due Carabinieri, mordendolo e riuscendo a perforarlo, ma, per fortuna, senza procurare lesioni.

Tranquillizzato il cane e messo in sicurezza l’arrestato, i militari dell’Arma, hanno subito recuperato la scatola, contenente altri quindici grammi di hashish.

