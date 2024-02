LA POLEMICA / FRAGOLA AL VELENO

(Rdl) ______ Ieri sera, dopo la partita, il sindaco di Lecce Carlo Salvemini ha pubblicato sul suo diario di Facebook il seguente post

Se il campionato finisse oggi saremmo salvi.

Del resto non siamo mai stati tra le ultime tre dall’inizio del torneo.

Fino a quando la rosa è stata al completo – prima quindi di Coppa d’Africa e d’Asia con tre giocatori convocati nelle rispettive nazionali – la squadra è stata più regolare nelle prestazioni.

Fin qui le note positive, che sono fondamentali e non scontate se si considera che il Lecce ha la squadra più giovane della serie A (insieme al Frosinone) e col monte ingaggi lordo più basso.

Poi le note preoccupanti.

Un calo di rendimento pesante con soli 7 punti in 10 giornate. Tanti gol subiti e pochi realizzati. Appannamento fisico di alcuni titolari.

Ora entriamo nella fase decisiva della

“nostra Champions League”: Frosinone, Verona, Salernitana (prima di Roma e Milan). E poi Empoli, Sassuolo, Monza, Cagliari, Udinese. Tanti scontri diretti decisivi.

Serve il miglior Lecce.

Serve crederci.

Serve restare uniti.

Via Lecce via

Questa mattina, sempre su Facebook, dal proprio profilo, l’ex consigliere comunale Massimo Fragola (nella foto, del 2017, quando sosteneva con la lista di Andare Oltre la giunta di Salvemini) ha polemizzato con lui

Salvemini, tifoso occasionale

Al peggio non c’è mai fine o peggio non c’è limite alla vergogna. Mi chiedo e chiedo al Sindaco #Salvemini quante partite del “suo” #Lecce abbia visto prima di diventare Sindaco, e mi chiedo altresì quante ne vede nel salotto di casa sua, e quindi lontano dalle telecamere, quando il Lecce gioca in trasferta. Probabilmente non sono il più titolato a parlarne data la mia fede juventina che non ho mai nascosto e non lo farà di certo oggi in campagna elettorale, perché credo che l’essere un bravo amministratore non passi dal tifo della squadra di calcio Verde o Bianca. Leggere questo post però mi ha fatto cadere le braccia.

Professarsi tifoso del Lecce, o comunque usare la fede calcistica in campagna elettorale è davvero raccapricciante, cercare di toccare le corde emotive di chi domenica dopo domenica vive con ansia l’arrivo della partita è quanto mai squallido, oltretutto la ritengo un’offesa all’intelligenza dei tifosi veri e non occasionali; mezzucci caro Sindaco.

Avrei letto con piacere un post differente, ossia un post da vero Sindaco che fosse da sprone verso tutti i leccesi e salentini a sostenere la squadra affinché da ora e fino alla fine del campionato riempisse lo stadio per sostenere la squadra perché la permanenza in serie A del Lecce vuol dire tanto per l’economia cittadina e del territorio salentino tutto: questo sarebbe stato un post condivisibile, non un post da tifoso “fausu” che addirittura fa l’esperto di calendario e di competizioni internazionali; mi dica per esempio, visto che l’ha citata, quali erano i giocatori del Lecce impegnati nella coppa d’Asia?!? Glielo dico io, nessuno caro Sindaco, i suoi fidati informatori calcistici le hanno dato delle informazioni sbagliate. Ma al di là di questo autogol il mancato supporto della sua Amministrazione all’US Lecce è noto a tutti e basta questo per pesare la sua vicinanza alla squadra del Lecce. Il resto sono solo chiacchiere e fumo negli occhi.

