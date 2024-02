UN DESTINO CRUDELE HA SPEZZATO LE VITE DI MATILDE E DI MATTEO

(e.l.) _______ Ieri sera verso le 20.30 alle porte di Mesagne, sulla provinciale per Torre Santa Susanna, c‘è stato un terribile incidente stradale. Il tragico bilancio è di due morti e un ferito.

Le vittime sono due fidanzati, Matilde Chionna, 17 anni, di Latiano, e Matteo Buccoliero, 20 anni, di Sava.

Viaggiavano su una Fiat Grande Punto che, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con una Bmw guidata da un giovane di 32 anni, rimasto ferito in maniera leggera.

Le conseguenze per i ragazzi invece sono state letali, dopo che l’utilitaria, a causa del violento impatto, è finita nelle campagne circostanti, un uliveto, ridotta ad un cumulo di lamiere.

Lui è morto sul colpo.

Lei è stata portata dai soccorritori in gravi condizioni all‘ospedale Perrino di Brindisi, dove è morta poco dopo il ricovero a causa delle lesioni riportate.

Indagini della Polizia Locale di Mesagne in corso di svolgimento per accertare dinamica e cause di quanto accaduto.

Tanti messaggi social di condivisione del lutto, affetto, incredulità e sgomento da parte di amici, conoscenti, compaesani, un dolore sentito e partecipato che accomuna Sava, Latiano e Oria.

Matilde, studentessa di liceo a Brindisi, giocava a pallavolo nella New Volley Oria.

Matteo era andato appunto a Oria a vedere la partita di ieri sera contro il Monopoli, per fare il tifo per lei.

Finita la gara, la stava riaccompagnando a casa, ma un destino crudele ha spezzato per sempre sul più bello le loro vite.

