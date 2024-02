DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 29 FEBBRAIO 2024

Buongiorno!

Oggi è giovedì 29 febbraio 2024.

San Giusto.

Il 29 febbraio (previsto solo negli anni bisestili) è il 60º giorno del calendario gregoriano.

Ogni quattro anni, si aggiunge un giorno a febbrai.? Gli anni bisestili esistono perché un anno nel calendario gregoriano è leggermente più breve di un anno solare, cioè la quantità di tempo necessaria alla Terra per orbitare completamente attorno al sole una volta.

Un anno che ha il 29 febbraio è, per definizione, un anno bisestile. Nel calendario gregoriano, questa data cade negli anni divisibili per quattro (per esempio, il 1992, il 1996, il 2004, il 2008), ma non in quelli divisibili per cento (l’anno 1700, il 1800, il 1900), a meno ché questi non siano divisibili anche per 400 (sono dunque stati bisestili gli anni 1600 e 2000, e sarà bisestile, in futuro, anche il 2400).

Come s’è detto, un anno in cui il mese di febbraio conta 29 (e non 28) giorni è detto bisestile. Il nome deriva dal latino bis sextus, “due volte sesto”, riferito al giorno aggiunto (non all’anno). D’altra parte, nell’antico calendario romano il giorno intercalato ogni quattr’anni era quello che seguiva il 24 febbraio. Era questo, per i romani, il bis sextus dies: “il sesto (sextus) giorno (dies) (prima delle calende di marzo), ripetuto” (bis, “due volte”). I romani, comprendendo la necessità di un giorno intercalare, scelsero il 24 di febbraio perché questo era, per loro, l’ultimo giorno dell’anno.

1940 – L’attrice Hattie McDaniel diventa la prima persona di colore a vincere il Premio Oscar.

1960 – Un terremoto uccide più di dodicimila persone, un terzo della popolazione di Agadir in Marocco.

2004 – Una rivolta popolare obbliga il presidente di Haiti, Jean-Bertrand Aristide, a lasciare il paese.

Proverbio salentino: CHIUTTOSTU CA NIENZI E’ MEGGHIU CHIUTTOSTU

Piuttosto che niente è meglio piuttosto.

Insomma meglio poco che niente.

