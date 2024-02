L’ACCELERAZIONE DEL PROCESSO TAP

(g.p.) ______ Questa mattina in Corte d’Assise al Tribunale di Lecce (nella foto) c’è stata una nuova udienza del processo a carico dei responsabili della Trans Adriatic Pipeline Italia, e delle altre aziende coinvolte nei lavori, per la costruzione del gasdotto Tap.

E’ ripreso con una sostanziale novità.

C’è un nuovo giudice, Chiara Panico, giovane magistrato, trasferita dal Tribunale di Taranto, alla quale è stato affidato questo importate processo.

Prende il posto di Maria Francesca Mariano, ora in servizio presso l’ufficio del gip del Tribunale di Lecce.

Se ho contato bene, nella già lunga cronistoria di questo processo, per una ragione o per l’altra è la quarta volta che si verifica il cambio del giudice unico.

Questa volta però il cambio non allungherà i tempi e non provocherà ulteriori ritardi

Anzi.

Questo all’esito dell’udienza di questa mattina, dedicata ancora una volta all’ audizione dei testi della difesa, i tre presentatisi in aula, dei cinque previsti.

Infatti Chiara Panico ha disposto che l’ascolto dei testimoni in giudizio avvenga in maniera più concentrata, raggruppandoli in numero maggiore nella stessa data.

Inoltre ha portato da una a due le udienze mensili a far data da aprile.

Infine, ha già calendarizzato le date, la prossima sarà giovedì 14 marzo, fino a settembre, quando, con le ultime tre consecutive, prevede di arrivare a sentenza. ______

