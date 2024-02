NOVITA’ EDITORIALI / I “Cammini a Sud“ DI ANTONIO CORVINO

di Raffaele Polo ______ É programmato per domenica 3 marzo presso la Caffetteria Pertini di Melendugno, nella omomima piazza, l’incontro con Antonio Corvino (nella foto) che, dalle ore 18, dialogherà con Renato De Capua, giornalista, e con Elena Papadia, presidente della associazione Politeia (Laboratorio politico e culturale). È l’occasione per presentare il libro “Cammini a Sud“ , edito da Giannini (pagine 272, 18 euro): un’opera che si inserisce nel filone della riscoperta dei luoghi e delle loro stratificazioni culturali.

Come si chiede nella Postfazione Francesco Saverio Coppola “… È solo un’opera di riscoperta, nata dal piacere dell’autore, o anche un tentativo di valorizzazione dei luoghi?”

E Fulvia Ambrosino, nella Prefazione, ci offre una chiara chiave di lettura: “… Camminare è anche un modo di vedere il mondo e di pensare, lo ha detto e fatto Aristotele nel suo Peripato che era un luogo circoscritto, mentre molti camminatori attraversano lunghi itinerari impervi, scoscesi, a tratti inospitali e sorprendenti, scoprendo e sperimentando nuove traiettorie e regalandoci quello stupore attraverso la parola scritta.”

Antonio Corvino, di origini pugliesi, napoletano di formazione è un saggista ed economista. Appassionato degli antichi cammini nelle terre di mezzo, cultore di arte e dedito alla scrittura, esordisce con questo volume come narratore. Nel dicembre 2019 ha curato per Rubbettino editore il volume Mezzogiorno in Progress, raccolta di saggi sulle prospettive del Mezzogiorno, presentato presso il Parlamento Europeo a Bruxelles. Di recente ha pubblicato sulla rivista Bio’s, tre saggi sulla suggestione del Mediterraneo come continente nel quadro di un nuovo paradigma multi-direzionale dello sviluppo per la valorizzazione dei territori meridionali. Sulla rivista Politica Meridionalista ha pubblicato numerosi saggi sui cammini e le terre di mezzo come orizzonti per combattere lo spopolamento e l’abbandono dei territori interni.

Aggiungiamo una nota piacevole: al termine dell’incontro, è previsto l’aperitivo con l’autore. E la Caffetteria Pertini è famosa per questi graditi intrattenimenti…

Category: Cultura, Eventi, Libri